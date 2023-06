Rissa a due passi dalla scuola: tre minorenni denunciati

Tre minorenni sono stati denunciati per rissa dalla polizia Locale di Perugia, a seguito di quanto accaduto in via San Prospero, nei pressi di una scuola superiore. «Il tempestivo intervento degli agenti – spiega una nota del Comune di Perugia – ha evitato che potessero essere coinvolti i cittadini di passaggio. L’attività condotta – prosegue la nota – si raccorda a quella già svolta dal personale dell’ufficio di sicurezza urbana nell’area del centro storico ed estesa ai quartieri periferici di San Sisto, Castel del Piano, Ponte San Giovanni, Villa Pitignano e Ponte Felcino, con servizi dedicati alla prevenzione e repressione di comportamenti devianti posti in essere da minori».

