Rissa al bar per futili motivi: sei denunce

Una maxi rissa in un noto bar di Norcia ha portato alla denuncia di sei persone. L’intervento dei carabinieri delle stazioni di Norcia e Cascia c’è stato poco prima della mezzanotte di lunedì: la violenta colluttazione per futili motivi ha coinvolto quattro giovani e due uomini.

A finire nei guai un 45enne ed un 40enne del Molise – titolari di due ditte edili in azione per i lavori di ricostruzione a Norcia – e quattro giovani di 17, 18, 20 e 22 anni. «I soggetti coinvolti non hanno riportato lesioni ad eccezione del 45enne che, dopo un controllo presso il primo soccorso di Norcia, veniva dimesso con una prognosi di cinque giorni», spiega l’Arma.