Rocca San Zenone, si ribalta con l’auto: denunciato 22enne

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella serata di lunedì lungo la strada Valserra, nei pressi del cimitero di Rocca San Zenone. Un giovane – 22enne di origini romene, residente a Ferentillo (Terni) – al volante di una berlina di colore bianco, scendendo in direzione Terni, ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare, lievemente, contro un’auto in sosta e poi ribaltandosi sotto il ponte ferroviario di Rocca San Zenone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante, i colleghi della polizia Locale e gli operatori del 118. Il giovane non ha riportato lesioni particolari ed è sceso autonomamente dal veicolo. In seguito agli accertamenti è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

