Un compleanno speciale, fatto di calcio, ricordi e amicizia. Sabato 6 settembre il Roma club Terni – Brigata Angelo Nulli ha festeggiato il suo terzo anniversario con una giornata che ha unito la passione giallorossa alla solidarietà, cifra distintiva del club fin dalla sua nascita. La festa è stata anche l’occasione per aprire le porte della nuova sede: dallo scorso gennaio il club ha trovato casa allo Sporting Ristò di via Turati, un luogo dove condividere emozioni e partite.

Il pomeriggio è stato dedicato al 2º Memorial Angelo Nulli e Paolo Benedetti, organizzato insieme al Roma club Centro d’Italia di Rieti. Una partita simbolica, senza vinti né vincitori, giocata con il sorriso per ricordare due amici indimenticabili. «Immaginarli fuori dal campo a sorridere delle nostre goffe giocate – hanno sottolineato i partecipanti – ha reso la giornata ancora più intensa e commovente». I festeggiamenti sono poi proseguiti nel giardino del ristorante pizzeria che ospita il club, tra brindisi, buffet e una torta speciale. La musica e l’allegria di Massimo Santafè e Stefano Costantini hanno trasformato la serata in una vera e propria festa, fatta di canti, balli e tanta partecipazione.

Non è mancato il lato solidale: poche settimane fa i soci hanno donato all’Emporio dei Bimbi grembiuli, materiale scolastico e vestiti per i più piccoli. E già si guarda avanti, con nuove iniziative benefiche a favore di famiglie e associazioni del territorio. Il ringraziamento finale è andato «agli amici di Rieti e a tutti coloro che hanno preso parte alla giornata. Perché il Roma club Terni – Brigata Angelo Nulli non è solo tifo: è comunità, memoria e impegno concreto per la città».