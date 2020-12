Rosita Merli in finale: sfiderà la Toscana

L’eugubina Rosita Merli batte la Sardegna e sfiderà la Toscana nella finale di Cuochi d’Italia All Stars, la trasmissione televisiva che l’aveva già vista protagonista due anni fa. La cuoca umbra, che vive a Gubbio, tornerà in tv venerdì alle 19.30 su TV8. Dovrà preparare un primo ed un secondo piatto a decretare il vincitore e di certo punterà sulla tradizione umbra. Al fianco di Gennaro Esposito, ci sarà lo chef Diego Rossi. Rosita approda all’atto finale dopo aver la sfida in semifinale contro la Sardegna.

