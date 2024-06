Rotary Terni: la nuova presidente è Margherita Cirillo

Cambio al vertice al Rotary Club di Terni: l’avvocato Margherita Cirillo è la nuova presidente per l’anno 2024/2025 che prende il via dal 1° luglio fino al prossimo 30 giugno. Margherita Cirillo succede ad un altro avvocato, Francesco Montalbano Caracci. Per il club ternano si tratta del secondo presidente donna dalla sua fondazione.

La cerimonia del passaggio delle consegne si è tenuta presso un noto ristorante di Strettura alla presenza di numerosi soci e di alcune autorità, tra cui l’assessore regionale Paola Agabiti, l’assessore comunale alla cultura Michela Bordoni e i presidenti del Lions Terni Host, l’uscente Alessandra Robatto e l’incoming Stefano Stellati.

Il primo a prendere la parola è stato il presidente uscente, Montalbano Caracci, che ha esaltato il valore e lo spirito del Rotary, l’impegno costante dei rotarani a favore della crescita della società e della propria comunità: «E’ stato un privilegio guidare il Rotary di Terni nel 2023/2024 – ha detto – . I club di servizio, come appunto il Rotary, hanno un importante ruolo nella società, promuovendo azioni che aiutano concretamente, sopratutto in questo periodo storico, a far luce sui temi importanti che agitano la nostra società, anche con interventi concreti. Solo a titolo di esempio, tra le altre azioni di service svolte, mi piace ricordare il forum sul tema ‘Adolescenti, social media e disturbi alimentari’, svolto alla presenza di autorevoli relatori, con un grazie al fondamentale impegno della mia vicepresidente Federica Celi».

Quindi è stata la volta della nuova presidente Margherita Cirillo: «In questo anno di presidenza – ha dichiarato – mi propongo di perseguire, con il consiglio direttivo, il fine principe della leadership del Rotary: superare le crisi e le sfide per rendere più forte la nostra organizzazione. La prima sfida da superare sarà proprio quella di rendere maggiormente coesa la nostra ‘Famiglia Rotariana’, creando maggiore affiatamento, cameratismo e valorizzazione di ciascuno dei soci per le sue personali e specifiche peculiarità».

Il tema presidenziale scelto per questo nuovo anno rotariano è ‘La magia del Rotary’. «La vera magia del Rotary – ha spiegato Margherita Cirillo – è nell’unire tanti soci che si impegnano per dare gioia ai meno privilegiati, per attivare i grandi progetti che hanno portato a debellare la polio con tre milioni di bambini vaccinati, creando scuole, portando l’acqua in zone desertiche, creando ospedali. Nel nostro piccolo, anche il club di Terni, insieme ad altri dell’Umbria, organizza ogni anno il campus disabili, un’iniziativa che allieta la vita difficile e dolorosa di tante persone con difficoltà, offrendo ospitalità per una settimana a trenta disabili che vivono in Umbria e ai propri accompagnatori, in sistemazione alberghiera cercando di organizzare al meglio il loro soggiorno. Il merito dell’organizzazione anuale di questo campus va all’opera tenace e instancabile del nostro socio Giancaro Giovannetti». Oltre al Rotary, cambi al vertice anche per i club Innerwheel, Rotaract e Interact.