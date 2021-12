‘Rovina’ l’aperitivo dando di matto per gelosia: arrestato

In preda all’ira, legata a motivi passionali, ha percosso, minacciato e insultato la fidanzata. Poi se l’è presa con la sua auto, colpendola a più riprese con dei calci e danneggiandola seriamente. Alla fine il soggetto – un 36enne già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato dalla squadra Volante di Perugia.

Sceneggiata pericolosa

Tutto è iniziato durante un aperitivo in un locale alla periferia di Perugia, presente anche un amico della coppia. Lì il 36enne ha iniziato a manifestare una certa gelosia, strattonando la compagna che, di fronte alla sceneggiata, ha deciso di riportarlo a casa. Al momento di scendere dall’auto, l’uomo – nonostante la presenza dell’amico – ha dato ancora in escandescenze, insultando la fidanzata e sferrando calci contro lo sportello fino a danneggiarlo e mandare in frantumi il vetro.

L’arresto

La donna, terrorizzata, ha chiamato il 113 ma neppure questo è servito a calmare il compagno, che è andato avanti a suon di minacce di morte contro di lei e i suoi familiari. Giunti sul posto, gli agenti della Volante hanno ricostruito l’accaduto e arrestato il 36enne per violenza privata, minacce aggravate, percosse e danneggiamento aggravato.