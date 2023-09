Ruba 5 mila euro di preziosi alla madre e li rivende: denunciata

Catenine, anelli e bracciali dal valore complessivo di 5 mila euro. Li ha rubati una donna di 50 anni alla madre per poi rivenderli ad un Compro Oro: è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Perugia dopo l’intervento dei carabinieri della stazione di Magione, entrati in azione dopo l’ennesima denuncia di furto in abitazione da parte dell’anziana. I militari si sono insospettiti nel notare l’assenza di danni o effrazioni: ad aiutarli ci hanno pensato le informazioni fornite dai vicini in merito alle abitudine della signora e alle persone che avevano accesso alla casa.

