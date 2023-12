Rubano mille euro di champagne: arrestati in due

Decine di bottiglie di champagne rubate in un supermercato di Ospedalicchio. Questa la motivazione che ha portato all’arresto di due uomini di 49 e 45 anni – entrambi originari di un Paese dell’Unione europea – da parte dei carabinieri della stazione di Bastia Umbra. I militari si sono insospettiti quando hanno notato i due uscire con fare sospetto dall’esercizio commerciale: l’ammanco risultava essere per un valore di circa 1.000 euro. Sono finiti in manette per furto aggravato e per loro c’è stato l’accompagnamento in caserma a Santa Maria degli Angeli. Il giudice ha convalidato l’arresto sottoponendoli alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di domicilio.

