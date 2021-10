Madre e figlia rubano formaggio: denunciate

Erano entrate in un centro commerciale di Magione e ne erano uscite acquistando uno yogurt. Peccato che avessero anche preso due forme di formaggio mettendole nelle borse: madre e figlia sono state denunciate per concorso in furto.

Rintracciate

I controlli della polizia Locale di Magione in collaborazione con quella di Castiglion Fiorentino hanno permesso di individuarle: le due donne sono senza fissa dimora e le indagini hanno consentito di scoprire il veicolo usato dalle protagoniste con mirino sul territorio comunale in terra toscana. Quindi la denuncia a chiudere il cerchio.