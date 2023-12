Rubano merce per 500 euro in un supermercato: arrestate pendolari dei furti

Due donne di origini romene, domiciliate in un campo nomadi di Roma, sono state arrestate dai carabinieri del Nor di Orvieto per furto aggravato in concorso. Le due, gravate da diversi precedenti, hanno rubato cosmetici e alcolici in un superemercato orvietano ma sono state fermate dai militari a seguito della segnalazione del personale del negozio. La refurtiva, del valore di oltre 500 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari. Gli arresti sono stati poi convalidati mercoledì mattina dal tribunale di Terni che le ha rimesse in libertà.

Condividi questo articolo su