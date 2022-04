Ruota panoramica Terni, debutto e primi giri – Fotogallery

Tempo di debutto sabato mattina per la ruota panoramica in piazza della Repubblica a Terni. ‘Giro istituzionale’ per mezza giunta – in loco anche il sindaco Leonardo Latini, guarito dal Covid – e poi semaforo verde poco dopo le 11. Per ora affluenza bassa. La struttura della Hsc events resterà fino al 12 giugno salvo decisioni diverse rispetto a quanto preventivato e richiesto al Comune.

