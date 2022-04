Ruota panoramica Terni, debutto e primi giri – Fotogallery

Tempo di debutto sabato mattina per la ruota panoramica in piazza della Repubblica a Terni. ‘Giro istituzionale’ per mezza giunta – in loco anche il sindaco Leonardo Latini, guarito dal Covid – e poi semaforo verde poco dopo le 11. Poca affluenza in mattinata, più movimento nel pomeriggio per via della maggior presenza di giovani. La struttura della Hsc events resterà fino al 12 giugno salvo decisioni diverse rispetto a quanto preventivato e richiesto al Comune.

RUOTA, POLEMICHE, DUBBI E ATTESA: COSA SI VEDE DALL’ALTO

LE VARIE FASI DEL MONTAGGIO E L’IMPATTO VISIVO DA LONTANO – GALLERY

L’INPUT ORIGINARIO ERA PER PIAZZA TACITO