Sagre in Umbria, c’è l’ordinanza: ok per sei giorni consecutivi

Era attesa dopo il pressing dei giorni scorsi e le varie interlocuzioni di giugno – coinvolte Regione, Pro Loco e Fipe – per trovare un accordo. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l’ordinanza per sagre e fiere locali: consentito l’esercizio per una durata massima di sei giorni consecutivi e nel «rigoroso rispetto delle specifiche linee guida ministeriali. Il termine della presentazione delle domande è derogato per le sagre la cui effettuazione inizia in data anteriore al 60° giorno dall’entrata in vigore del provvedimento».

LEGGI L’ORDINANZA DELLA REGIONE UMBRIA (.PDF)

LE LINEE GUIDA MINISTERIALI (.PDF)