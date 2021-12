Salta Eurochocolate 2022, annuncio o provocazione? Mercoledì si saprà

Se si tratti di una intenzione reale o dell’ennesima trovata di Eugenio Guarducci per promuovere le sue attività o magari per facilitare le trattative con le istituzioni, lo scopriremo mercoledì mattina quando il patron di Eurochocolate parlerà con la stampa per spiegare le motivazioni dell’annuncio arrivato alle 11 di venerdì mattina.

Eurochocolate, confermata edizione di marzo

Nell’invito alla conferenza stampa – in programma mercoledì mattina al nuovo Chochostore di corso Vannucci – si spiega inoltre che è confermata l’edizione di marzo. Ad essere in discussione quella di ottobre, che nell’ultima edizione si è tenuta a Bastia Fiere.