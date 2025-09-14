Una settimana dopo la conclusione dei campionati italiani di gimkana western, svoltisi a San Giovanni in Marignano (Rimini) dal 6 al 9 settembre, arriva una grande soddisfazione per l’Umbria. La giovane amazzone Samanta Pietragalla di Acquasparta, guidata dal tecnico Fabio Cozzolino del centro ippico FLC di Civitavecchia, ha conquistato il terzo posto nella categoria Novice Senior dopo un percorso esaltante.

Reduce dal successo al campionato regionale Lazio, la cavallerizza umbra ha confermato il suo talento anche sul palcoscenico nazionale. In sella alla sua quarter horse di 5 anni, Samanta ha offerto spettacolo in quattro giorni intensi di prove e gare, confrontandosi con i migliori binomi provenienti da ben 14 regioni d’Italia. La giovane amazzone e la sua cavalla hanno saputo distinguersi, superando prove tecniche e tempi gara che hanno infiammato il pubblico presente. Il risultato finale, frutto di grande impegno e passione, rappresenta un traguardo importante per l’atleta e per l’intero movimento equestre umbro. Un podio che proietta Samanta Pietragalla tra le protagoniste emergenti della gimkana western italiana.

