San Gemini, otto casi attuali. Ma si teme un ulteriore incremento

Un’altra maestra della scuola primaria di San Gemini e due alunni – stessa classe – positivi al Covid-19. L’aggiornamento del primo pomeriggio di sabato 10 ottobre è del sindaco Luciano Clementella: «Sabato abbiamo purtroppo ricevuto la notifica di nuovi casi di contagi. Inoltre risultano contagiati anche due concittadini: si rinnova l’invito a rispettare tutte le norme comportamentali. La situazione – aggiunge – è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari». Lunedì sanificazione della secondaria – resterà chiusa -, mentre primaria ed infanzia saranno aperte con mensa attiva; sospeso invece il servizio navetta dal 12 al 17 ottobre. C’è anche un’altra novità.

L’ordinanza: stop attività alle 23

Nel contempo Clementella ha firmato un’ordinanza con misure restrittive per questa fase. Impone l’obbligo «dell’uso della protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, in particolar modo in tutti i parchi pubblici o aperti all’uso pubblico, lungo tutte le strade e le piazze ricadenti all’interno dei centri abitati (formalmente delimitati) del capoluogo o delle frazioni». Inoltre c’è la chiusura «alle ore 23 di tutte le attività di esercizi pubblici, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere ivi comprese tutte le attività commerciali» e «l’annullamento immediato e protratto fino al 31 ottobre di tutti gli eventi con presenza di pubblico programmati». Il provvedimento è valido fino al termine del mese: «Sono fatte salve – viene specificato – le specifiche disposizioni nazionali settoriali relative a determinate attività economiche e sociali».

C’è preoccupazione

Sempre sabato, in serata, il primo cittadino ha fatto il punto – in base ai dati della Regione Umbria aggiornati alle ore 19 – sulla situazione Covid nel borgo del ternano. Situazione che parla di otto cittadini positivi, uno dei quali in via di guarigione, e due guariti. Nelle prossime ore la Usl Umbria 2 comunicherà anche l’esito dei tamponi effettuati più recentemente e il timore, diffuso, è che i numeri siano destinati a salire ancora. Fra gli adulti – e sotto la lente c’è finita anche una festa di compleanno che avrebbe contrbuito ad incrementare gli isolamenti fiduciari (si spera non le positività) – e pure alcuni minori. Uno dei medici del territorio, della Usl2, utilizzando Facebook ha invitato i cittadini ad un maggiore senso di responsabilità in ragione dell’incremento dei casi. Crescita che tutti sperano possa rallentare se non proprio arrestarsi: unica ‘ricetta’ sono i comportamenti più corretti, a partire dalla riduzione drastica di contatti fuori dall’ambito familiare.