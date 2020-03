San Gemini, altri due positivi al covid

Due nuovi casi di positività al covid-19 a San Gemini per un totale di tre (a differenza della tabella quotidiana divulgata dalla Prociv Umbria che indica quattro casi): lo comunica l’amministrazione comunale. Uno dei due contagiati è un anziano ricoverato in ospedale a Terni per pregressi problemi di salute. Gli esami svolti al nosocomio hanno accertato l’infezione da coronavirus. Il secondo è un giovane che da giorni si trova in isolamento volontario presso la propria abitazione: giovedì ha effettuato il tampone e venerdì è emersa la positività. La Usl Umbria 2 ha attivato tutti i protocolli di legge. Stando ai dati sempre a San Gemini, prosegue intanto la sanificazione delle vie della città avviata martedì, mentre le forze dell’ordine intensificheranno i controlli. Così come fatto dalle altri amministrazioni, anche il Comune di San Gemini prega vivamente tutti i cittadini di rimanere a casa seguendo puntualmente quanto indicato nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri dell’11 marzo scorso.

