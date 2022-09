San Gemini: dal 23 settembre torna la Giostra dell’Arme tra eventi e taverne

Conto alla rovescia per la Giostra dell’Arme di San Gemini, giunta quest’anno alla 49° edizione: sono state infatti ufficializzate le date della manifestazione che sarà in programma da venerdì 23 settembre a domenica 9 ottobre.

Cresce l’attesa

In fase di perfezionamento il calendario dettagliato degli eventi, ma intanto ci sono già alcuni punti fermi: si comincia appunto l’ultimo venerdì di settembre, quando verranno aperte, a partire dalla cena, anche le tradizionali taverne. Domenica 25 settembre, giorno delle elezioni politiche, la manifestazione subirà una giornata di stop e non saranno previsti eventi. Si riprenderà il giorno successivo per le due settimane seguenti, fino alla grande festa conclusiva, che quest’anno sarà doppia: la sfida a cavallo tra i rioni Piazza e Rocca (prevista come sempre nel primo pomeriggio al Campo de li Giochi) cade infatti proprio nel giorno del patrono, San Gemine. La Giostra sarà quindi preceduta, in mattinata, dalla celebrazione religiosa. «Dopo i duri anni della pandemia che hanno condizionato gli eventi – commenta il sindaco di San Gemini, Luciano Clementella – la Giostra dell’Arme è pronta a ripartire con un programma di iniziative livello, in via di completa definizione dal rinnovato consiglio dell’Ente Giostra, presieduto dall’architetto Enrico Candelori». A breve saranno dunque resi noti tutti i dettagli in merito.