Una bella passeggiata domenicale in mezzo alla natura, con ‘sorpresa’. Protagonisti, a San Gemini (Terni), Daniele Passone, il figlio Gioele di 8 anni e il loro pastore tedesco Yago. Domenica mattina sono andati alla ricerca di asparagi selvatici nelle campagne delò sangeminese e si sono imbattuti in un ‘esemplare’ lungo ben 140 centimetri. Più alto del piccolo Gioele che – racconta il papà – è rimasto decisamente sorpreso e incuriosito dalla super-scoperta. Di queste e tante altre ne regala la natura: basta sapere immergersi e averne cura, un po’ come Daniele, Gioele e Yago.

LE FOTO