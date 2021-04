San Gemini, droga ‘interrata’ e soldi in casa: arrestato 36enne

L’ipotesi che spacciasse cocaina, anche in zone come quelle di Montecastrilli, Avigliano Umbro e San Gemini, era più di un sospetto. Tanto che i carabinieri – Nor di Amelia e comando stazione di San Gemini – hanno deciso di ‘marcarlo stretto’, con attività di osservazione che, alla fine, hanno dato esito positivo. Lunedì, dopo un ‘controllo a distanza’, i militari sono entrati in azione e, con l’ausilio dei carabinieri forestali di Amelia, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, un 36enne pluripregiudicato che vive a San Gemini (M.C. le sue iniziali).

L’arresto

Lì gli uomini dell’Arma hanno trovato ben 150 grammi di cocaina e quasi 7 mila euro in contanti, probabile provento della fiorente attività di spaccio di droga. Lo stupefacente è stato recuperato in un fosso della zona boschiva adiacente l’abitazione, ben nascosto all’interno di un secchiello sotterrato. Il 36enne è stato così arrestato in flagrante su ordine del pm di turno della procura di Terni.