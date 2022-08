San Gemini: grave uomo trovato ferito in campagna. Ipotesi gesto volontario

Lotta fra la vita e la morte, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, un uomo di San Gemini di circa 70 anni di età. Mercoledì mattina è stato trovato gravemente ferito in una zona di campagna del territorio comunale. Secondo quanto appreso, le lesioni sarebbero dovute ad un colpo di arma da fuoco, in particolare un fucile da caccia. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Terni per le indagini del caso. La prima ipotesi è quella del gesto volontario. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria.

