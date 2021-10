San Gemini, perde il controllo dell’auto e abbatte il muro di un’abitazione

Incidente stradale autonomo in strada di Valleantica nel territorio comunale di San Gemini nella prima serata di sabato. Un uomo di 60 anni originario di Roma al volante di una Ford Ka ha perso il controllo del veicolo finendo contro il muro di recinzione di un’abitazione, per poi arrestare la propria corsa in mezzo alla carreggiata: ferito in maniera non grave – avrebbe riportato un taglio alla testa -, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per le operazioni di messa in sicurezza ed i carabinieri per gli accertamenti.

