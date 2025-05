di S.F.

La procedura della Provincia per il tentativo di project financing è andato a vuoto e ora il Comune di San Gemini, giocoforza, si muove diversamente. C’è l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione della piscina scoperta al ‘Colle’: è per il periodo che va dal 14 giugno al 7 settembre 2025.

L’AVVISO PUBBLICO

Il canone di concessione mensile posto a base di gara è fissato a quota 2.500 euro oltre Iva, da pagare in tre rate. Viene specificato che «il primo riempimento della vasca è a carico dell’amministrazione comunale, le spese di manutenzione straordinaria restano a carico dell’ente salvo specifica richiesta del concessionari». Il termine per la presentazione delle offerte è fissata al 3 giugno. Firma il responsabile dell’area tecnica, l’architetto Marco Massarelli.