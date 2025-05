di S.F.

Nessuno si è fatto avanti per il project-financing legato al complesso ‘Il Colle’ di San Gemini. L’esito della procedura avviata dalla Provincia di Terni – la stazione appaltante – è arrivato venerdì mattina dopo il termine della scadenza per la presentazione delle offerte.

Il valore stimato della concessione pluriennale era stimato in 5,3 milioni di euro. Evidentemente le condizioni poste non hanno attirato granché l’attenzione. E ora che si fa? «Si provvederà ad un avviso per la gestione e la riapertura per la stagione estiva e nel contempo a predisporre un nuovo bando», spiega il sindaco di San Gemini Luciano Clementella.