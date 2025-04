di S.F.

L’obiettivo è « affidare la riqualificazione e gestione degli spazi destinati ad attività sportive e delle attività connesse, tramite un’operazione di partenariato pubblico-privato». Un project in sostanza. Questa volta non riguarda il Comune di Terni, ma quello di San Gemini: la Provincia – stazione appaltante – ha pubblicato il bando per la concessione utile alla riqualificazione e gestione del complesso sportivo ‘Il Colle’. Il valore stimato complessivo? 5,3 milioni di euro.

IL DOCUMENTO TECNICO: VIA AL PROJECT-FINANCING PER IL COLLE (.PDF)

L’affidamento riguarderà una serie di interventi per migliorare la struttura con investimento a carico del privato. Che, ovviamente, poi gestirà la struttura per il rientro economico. Si parla della «realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in funzione dell’impianto natatorio, del campo di calcio, dei campi di ristorazione; gestione del centro sportivo, attraverso lo sfruttamento, nel periodo estivo, della piscina e, per tutto l’anno, del campo di calcio, dei campi da tennis e delle aree per la ristorazione; sorveglianza, guardiania, gestione degli accessi e verifica della corretta utilizzazione da parte degli utenti».

Dal 2007 al 2020 il centro è stato affidato in concessione, poi dal 2022 al 2024 concesso solo per il periodo estivo. Ora il Comune ha «l’intenzione di riqualificare l’intero complesso, con tutti i suoi spazi per lo svolgimento delle attività sportive e commerciali». A capo del concessionario ci saranno «azioni e strategie finalizzate al potenziamento del centro sportivo». Il quadro economico degli investimenti a carico del privato è da 500 mila euro. I ricavi previsti per la durata della concessione quindicennale? 5 milioni e 306 mila euro, vale a dire la stima del fatturato.

Il canone di concessione a favore del Comune vale invece – importo a base di gara – 35 mila euro l’anno, ricompreso tra i costi di gestione. Due le persone chiave nella gestione della procedura: la Rup per la Provincia Catia De Santis, e quello per l’amministrazione sangeminese Marco Massarelli.