San Gemini, quattro assunzioni in Comune: c’è il concorso

Assunzioni in vista al Comune di San Gemini, dove l’amministrazione ha aperto una selezione pubblica per coprire quattro posti a tempo indeterminato e pieno in vari profili professionali. I concorsi indetti sono tutti rivolti a persone laureate. C’è tempo fino al 18 gennaio per presentare la domanda.

I dettagli

Nello specifico tra i quattro profili richiesti (inquadrati nella categoria D del contratto degli enti pubblici), due riguardano la figura di istruttore direttivo amministrativo contabile, di cui uno riservato al personale interno e gli altri due di istruttore direttivo tecnico, anche in questo caso di cui uno riservato al personale interno. Per partecipare al primo concorso occorre essere in possesso della laurea magistrale (specialistica o vecchio ordinamento) oppure triennale in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o uno degli altri titoli indicati nel bando. Per il secondo concorso le lauree richieste sono invece in architettura, ingegneria civile o edile, ingegneria edile – architettura, o uno degli altri titoli indicati nel bando.

Come presentare le domande

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere presentate entro le 12 del 18 gennaio, utilizzando il modello allegato a ciascun bando mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Gemini, Piazza San Francesco 9 – 05029 San Gemini (TR); a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune; tramite pec all’indirizzo comune.sangemini@postacert.umbria.it.