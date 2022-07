San Gemini rimette a nuovo l’area camper e punta sul turismo

La costruzione risale ad una ventina di anni fa, un’ottima intuizione finita però nell’abbandono più totale. L’amministrazione Clementella ha così deciso di riqualificarla e San Gemini ha finalmente potuto riabbracciare – con un nuovo taglio del nastro, sabato mattina – la propria area camper di via Alberto Violati, a due passi dal parcheggio delle Poste, in una posizione più che centrale e strategica per portare i turisti nel cuore del borgo.

I servizi

L’intervento messo in atto dal Comune di San Gemini è stato di manutenzione e ammodernamento. Sono così tornare fruibili le sedici piazzole di sosta, tutte servite da energia elettrica ed acqua. La struttura può contare su un ‘camper service’ per il carico/scarico di acque reflue ed anche servizi igienici – senza barriere architettoniche – e docce. Per questa prima settimana ‘post inaugurazione’, l’utilizzo sarà gratuito a scopo promozionale, poi scatterà il pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune.