San Gemini, tenta truffa con incidente inventato: denunciato

Un 26enne della provincia di Bologna e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione di San Gemini per ‘tentata truffa aggravata’. Lo scorso 20 settembre il giovane emiliano, in ‘trasferta’ nel ternano, a San Gemini lungo la via Flaminia Ternana aveva simulato un banale incidente stradale con un altro veicolo che, come il suo, procedeva a bassa velocità, cercando di convincere il conducente di essere entrato a contatto. Ma non era affatto vero: si trattava della classica truffa dello specchietto, accompagnata dalla richiesta di denaro – 200 euro – per risolvere lì la questione senza mettere di mezzo forze dell’ordine e soprattutto assicurazioni. La vittima, però, non si è fatta ‘gabbare’ ed ha chiamato i carabinieri, i cui accertamenti sono sfociati nella denuncia del 26enne.

