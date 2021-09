San Gemini, torna la ‘Giostra dell’Arme’ dopo lo stop del 2020

Torna dal 25 settembre al 10 di ottobre la Giostra dell’Arme di San Gemini, con la sua 48° edizione che l’Ente Giostra ha inteso organizzare nel massimo rispetto delle norme anti Covid e garantendo la sicurezza – ma anche la fruibilità – a ciascun ospite. «Obiettivo ambizioso di questo lavoro – spiega l’Ente Giostra dell’Arme San Gemini in una nota – è stato quello di riportare l’evento nelle piazze e nelle strade e tornare a festeggiare con rinnovata energia ed entusiasmo, non dimenticando il silenzio lasciato dalla precedente mancata edizione».

Nuove energie

«Nel verso del Sommo Poeta ‘e quindi uscimmo a riveder le stelle’ è racchiuso il tema di questa edizione – dice il presidente dell’Ente Sandro Gabriele -, che vuole essere al contempo invito a tutti gli addetti ai lavori, impegnati nella scrittura e costruzione della festa, ed ai visitatori che ne godranno il risultato finale». L’assessore comunale alla Giostra dell’Arme, Graziano Soli, esprime «gratitudine ai rionali ed ai volontari tutti, che in questo tempo non si non si sono arresi e, con l’energia e la passione che li contraddistingue, hanno continuato ad immaginare e lavorare per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono». Il sindaco, Luciano Clementella, rimarca come «questo lungo periodo di attesa ha stimolato ancora di più, in tutti, la creatività ed ha rafforzato le innate capacità di ripensare momenti irrinunciabili per la nostra storia, la nostra cultura e la nostra identità».