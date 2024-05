San Gemini: un milione di euro per il restyling del campo sportivo ‘San Lorenzo’

Il Comune di San Gemini metterà in campo risorse per un milione di euro, attraverso la partecipazione al bando regionale PR FESR 2021-2027, per la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dei campi di calcio e delle strutture a servizio dell’impianto sportivo ‘San Lorenzo’. A renderlo noto è lo stesso Comune che spiega: «Verrà installata nuova illuminazione e nuove torri faro alimentate da impianti di produzione di energia con pannelli fotovoltaici e verrà recuperata la ex ‘casetta’ del custode da destinare a servizi». Il sindaco di San Gemini Luciano Clementella e l’amministrazione comunale manifestano «forte soddisfazione per questo risultato raggiunto, frutto di un’oculata progettazione e di una visione indirizzata alla valorizzazione delle strutture pubbliche di grande valenza, come questa dedicata all’attività sportiva dei giovani». Questi interventi seguono quelli, appena conclusi, di messa a norma dell’impianto stesso, dopo oltre 20 anni dalla sua realizzazione e quello di rifacimento del manto erboso del campo, oggi ai livelli di impianti professionistici.

Condividi questo articolo su