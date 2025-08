«Con dispiacere, prendiamo atto delle dimissioni di coach Roberto Scaccia, lo ringraziamo per l’impegno profuso e gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa stagione. Gli formuliamo i nostri migliori auguri per il prosieguo delle sue attività». Così Maurizio Dominici, presidente della San Gemimi Volley, società pallavolistica la cui prima squadra milita nel campionato di serie C femminile umbro.

Le dimissioni dell’allenatore sono state formalizzate lo scorso 28 luglio e, in attesa di individuare la figura che lo sostituirà, prosegue senza sosta il lavoro del direttore sportivo Mirko Almadori che sta operando per allestire una formazione che possa migliorare ulteriormente i risultati raggiunti la scorsa stagione. Intanto – rede noto la società – arrivano le prime conferme e qualche ritorno.

«La prima conferma – spiegano dalla San Gemini Volley – viene dalla capitana Virginia Giovacchini, schiacciatrice di banda, insieme alle giovani Anita Prece (opposto), Francesca Ciuchi (centrale), Giorgia Pannacci (centrale), Susanna Liberati (libero). I ritorni, invece, sono quelli di Martina Malatesta che, dopo un anno passato a Narni è di nuovo a San Gemini nelle vesti di palleggiatrice, e di Ludovica Anniballi, banda, anche lei di ritorno da Narni».

Così il ds Almadori: «Entro la prossima settimana contiamo di annunciare il nuovo staff tecnico della prima squadra e le nuove atlete che vestiranno per la prima volta la maglia della nostra squadra. Ci sarà il giusto mix tra giovani ed esperte. L’obiettivo della prossima stagione è migliorare la posizione ottenuta lo scorso anno».