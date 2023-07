San Liberato di Narni: donna si ribalta con l’auto lungo il Rato

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di sabato all’altezza del chilometro 28 della ss 675 (il raccordo Terni-Orte) all’altezza di San Liberato di Narni in direzione Terni. Una donna ha perso il controllo della propria autovettura, finendo per ribaltarsi. Uscita autonomamente dal veicolo, ha riportato delle escoriazioni e le sue condizioni – si apprende – sono complessivamente buone, spavento a parte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia, i carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia e gli operatori del 118 per le cure del caso.

Condividi questo articolo su