Vigili del fuoco di Perugia – distaccamento Cavour, volontari da Castiglione del Lago e personale da Foligno – al lavoro dal primo pomeriggio di sabato, dalle ore 14 circa, a San Martino in Colle (Perugia) per un incentio che ha interessato ampie aree agricole, lambendo anche la principale arteria stradale della frazione perugina. Fra l’altro in zona si è verificato anche un incidente stradale e i conducenti delle quattro autovetture coinvolte hanno abbandonato i rispettivi veicoli, nel timore di restare coinvolti nel rogo. Al lavoro anche gli elicotteri Drago, alzatosi da Arezzo, ed Eriksson (capienza 10 mila litri di acqua) della flotta nazionale del Corpo. In aggiornamento

IL VIDEO DELLE OPERAZIONI