San Venanzo, positiva anche una figlia della turista francese

«Questa mattina ci è stata data informazione dalla responsabile del servizio igiene pubblica della Media Valle del Tevere che è risultata positiva al Covid-19 anche una figlia della turista francese affetta dal virus e in stato di ricovero presso l’ospedale di Perugia». Ad informare i cittadini, domenica, è il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli. «Viene emessa apposita ordinanza per isolamento contumaciale per la ragazza positiva. Ribadiamo la necessità di mantenere in modo scrupoloso, se non vogliamo vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora, i comportamenti richiesti: igienizzare frequentemente le mani, usare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale. Manteniamo alta la guardia».

