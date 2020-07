Sangemini: «Ridare prospettiva industriale»

«Ci auguriamo che nell’ ambito concordatario possa essere individuata una soluzione con un partner in grado di ridare all’azienda quella prospettiva industriale che è mancata negli ultimi anni per la valorizzazione sia dell’occupazione che degli interessi del territorio». Questo il commento dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, in merito all’incontro odierno a Perugia con le organizzazioni sindacali, rsu ed i sindaci di San Gemini e Acquasparta, rispettivamente Luciano Clementella e Giovanni Montani. Focus sulla vicenda Acqua Minerali d’Italia.

SANGEMINI, SILENZI CHE NON FANNO SPERARE

La prospettiva

Fioroni nei giorni scorsi ha avuto un incontro con l’azienda e ha garantito che, insieme a Fai Flai e Uila Uil, si attiverà per avere un tavolo di confronto con la proprietà, le organizzazione sindacali e la Regione per la definizione di un piano concordatario. Emersa inoltre la disponibilità – sempre sponda palazzo Donini – di «supportare eventuali percorsi successivi al concordato».