Sangemini, silenzi che non fanno sperare

Silenzi che pesano, quelli che caratterizzano questa fase – non solo questa, in realtà – della vertenza Sangemini. Non da parte dei sindacati che attraverso le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil si sono fatti nuovamente sentire. Quanto piuttosto da parte della proprietà, che non sta risponendo alle sollecitazioni delle sigle per un incontro da fissare quanto prima, e – in Umbria – anche da parte della Regione a cui i lavoratori, attraverso Rsu e sindacati, spalleggiati dai parlamentari del territorio, hanno chiesto la convocazione di un tavolo. Non revoca delle consessioni, si badi, ma che l’istituzione-Regione svolga un ruolo di ‘regìa’ sulla vertenza, che è nazionale ma anche molto locale. Sull’intera vicenda incombe anche la cassa integrazione – d’estate, un unicum – dell’intero gruppo AMI per quattro giorni al mese, sia a luglio che ad agosto, ciascun venerdì. E del piano industriale, atteso in bozza entro giorno, al momento non c’è traccia.

«La proprietà batta un colpo»

Nella nota diffusa martedì, i ‘nazionali’ affermano che «dopo settimane di silenzio da parte della proprietà del gruppo Ami, siamo profondamente preoccupati sugli sviluppi della vertenza in corso. Dopo gli impegni assunti al Mise, a partire dalla necessità di tenere attivo un confronto continuo con le organizzazioni sindacali, l’azienda non ha ancora risposto alle nostre due richieste d’incontro. Se da un lato è importante il confronto nei singoli siti produttivi, per la gestione delle fabbriche, dall’altro non è accettabile questa totale assenza a livello nazionale, a fronte del piano di rilancio: non accetteremo l’idea di essere chiamati solo quando tutte le decisioni saranno state prese».

«A quando il confronto sul piano industriale?»

«La preoccupazione – aggiungono Fai, Flai e Uila – è data anche dal fatto che, perfino in questo periodo di massimo consumo di acqua, il gruppo sta ricorrendo all’attivazione della cassa integrazione. Auspichiamo la ripresa di corrette relazioni industriali a partire dalla calendarizzazione a breve di un incontro, per conoscere quanto sta succedendo a livello di gruppo e soprattutto iniziare un confronto serio sul piano industriale che dovrà segnare il superamento della crisi, quindi del concordato in atto, e dare certezze alle lavoratrici e ai lavoratori. Da subito ci impegniamo a sollecitare anche il tavolo ministeriale, da sempre attivo e disponibile sulla vertenza, per verificare l’evolversi della situazione e costruire le linee guida per il superamento di una fase ormai troppo lunga e complessa».