Sangiovanni a Terni, il concerto dei giovani non tradisce le attese

Circa 700 – giovanissimi, per la maggior parte insieme ai genitori – all’interno. Altrettanti, forse qualcuno in più, e stesso tipo di platea fuori dall’anfiteatro romano. Il concerto tanto atteso da bambini, adolescenti e ragazzi (biglietti finiti in un’ora) – ma pure il ‘concerto delle polemiche’ – quello di Sangiovanni a Terni, preceduto dal rapper AimaD, non ha tradito le attese e le previsioni. Forse l’unica tradita è stata quella, poi scemata col passare dei giorni, relativa ai timori per la sicurezza pubblica, dopo alcune situazioni complicate accadute nel corso dell’estate in occasione di concerti del 18enne veneto. Da qui lo spiegamento di forze abbastanza consistente al parco della Passeggiata. Ma non c’è stato bisogno di alcun intervento, giusto qualche invito per chi, fuori dai cancelli, iniziava ad assembrarsi troppo. Il resto è stato musica – il cui successo di mercato è indiscutibile – per la gioia di chi c’era e, comunque, la possibilità di ascoltarlo e cantare per chi è dovuto restare fuori. E una serata diversa, quella fortemente voluta dagli assessori comunali Elena Proietti e Stefano Fatale, che non cancellerà le discussioni ma che ha rappresentato una tappa significativa dell’estate ternana. A margine, nel pomeriggio durante il ‘sound check’, la bella sorpresa per Rebecca Antonelli, la ragazza ternana affetta da una rara patologia tumorale: per lei selfie con il suo idolo e con la fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, vincitrice di ‘Amici 2021’.

Condividi questo articolo su