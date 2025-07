Un riconoscimento di un contributo di 300 euro a sostegno dell’acquisto di una parrucca a favore di pazienti oncologici residenti in Umbria. Lo ha stabilito la Regione Umbria – una conferma rispetto alle annualità precedenti – per il 2025.

Il contributo è per i pazienti oncologici affetti da alopecia in seguito a chemioterapia. La Regione per questo scopo assegna un totale di 50 mila euro alle aziende sanitarie locali: 30 mila alla Usl Umbria 1 ed i restanti 20 mila alla Usl Umbria 2. Tutto si sviluppa a partire dalla legge regionale 18 del 28 dicembre 2017, poi la reiterazione nel corso delle varie amministrazioni.