Sanità, un paziente: «Operato a Terni con successo: grazie»

Lettera firmata

Un grazie di cuore a tutti gli operatori del reparto di chirurgia digestiva dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, unità del fegato, il cui responsabile è il professor Amilcare Parisi, con la sua equipe di cui fa parte anche il giovane dottor Jacopo Desiderio, molto attento ai suoi pazienti. Ho 69 anni e sono stato operato in questa struttura il 24 maggio del 2021 per l’asportazione di un liposarcoma retroperitoneale differenziato al quarto stadio, recidivo, che coinvolgeva la via biliare principale e che risultava inclusa e non dissociabile da tale processo, senza alcuna possibilità di risparmio e che veniva asportata. Era una voluminosa massa addominale con dimensioni 260 x 190 x 170 millimetri, in regime epi mesogastrio, compresa tra il margine epatico e la curvatura dello stomaco. Tale formazione determinava la compressione del lobo sinistro del fegato. Grazie all’alta professionalità del professor Parisi, l’intervento è riuscito nonostante le difficoltà ed il rischio. Nei giorni successivi è stata effettuata la procedura interventistica biloplastica per via radiologica ed endoscopica del dotto biliare in più step. Attualmente mi sento bene e con questa operazione mi hanno riportato ad una qualità di vita accettabile. Devo inoltre ringraziare la mia dottoressa, oncologa, Eleonora Garofoli che mi ha seguito in questi anni di terapia, consigliandomi al meglio. Un grazie veramente di cuore a tutto lo staff, ve ne sarò grato per sempre.