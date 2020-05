Ancora generosità in favore dell’azienda ospedaliera di Terni. Questa volta – mercoledì – è stata la New Box Prefabbricati ad effettuare una donazione, consegnata a Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. Si tratta di due colonnine igienizzanti da mettere a disposizione dell’utenza, in un periodo – quello del Covid – in cui strumentazioni del genere sono di assoluta utilità.

