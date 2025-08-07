La polizia Locale di Corciano ha denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Perugia un ragazzo di 15 anni di età. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il minore – lo scorso maggio – avrebbe lanciato sassi dalla passerella di via Capitini, a San Mariano di Corciano (Perugia), danneggiando tre autovetture in transito.

«Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia giudiziaria – si legge – sono partite subito dopo la segnalazione dell’accaduto. Grazie al sistema di videosorveglianza comunale, a controlli mirati con pattuglie sia appiedate che automontate, oltre a appostamenti in borghese, gli agenti sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica e a risalire al responsabile».

«Dalle immagini e dai riscontri raccolti – prosegue la nota – è emerso che il minorenne aveva raccolto alcuni sassi dal marciapiede e li aveva lanciati sulle auto in movimento. I veicoli colpiti hanno subito danni, ma nessun conducente è rimasto ferito». Una volta identificato l’autore, è stata informata la procura competente «che ha disposto una perquisizione personale e domiciliare. Durante il controllo nell’abitazione del ragazzo – conclude la nota -, gli agenti hanno rinvenuto gli indumenti indossati al momento del fatto, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria come elementi di prova».