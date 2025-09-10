di M.L.S.

Comprare a scatola chiusa, senza neanche sapere cosa c’è dentro. Una nuova moda che si è andata affermando anche in Italia: si chiama ‘Shopping a sorpresa’ e la blind sale di King Colis – con pacchi misteriosi tutti da scoprire – sbarca per la prima volta arriva a Terni dal 22 al 28 settembre. L’evento verrà ospitato dal centro commerciale Cospea Village.

Di che si tratta? King Colis è una startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili. Il contenuto è ignoto fino al momento dell’acquisto, rendendo l’esperienza simile a una caccia al tesoro: «Ogni scatola può nascondere un piccolo tesoro – spiega una nota – e ogni acquisto è un gesto concreto verso l’economia circolare».

I clienti avranno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto. I pacchi sono venduti a peso: standard 1,99 euro ogni 100 grammi e premium 2,79 euro ogni 100 grammi. All’interno si possono trovare prodotti di ogni tipo: articoli high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi.

Ma da dove provengono i pacchi smarriti? «Ogni anno in Europa – spiegano gli organizzatori – milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per errori di indirizzo o altre problematiche logistiche. In passato, questi pacchi venivano distrutti una volta rimborsati i destinatari. Grazie a King Colis, invece, gli sprechi vengono ridotti al minimo: la startup recupera e rivende questi pacchi sia online che nei suoi pop-up store, contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso».