Scambia gli agenti in borghese per potenziali clienti: offre sesso e viene multata

Intervento della polizia di Stato di Assisi presso i giardini pubblici di Bastia Umbra (Perugia) dove era stata segnalata una donna intenta ad adescare passanti, offrendo prestazioni sessuali. Purtroppo per lei, fra i soggetti avvicinati c’erano anche degli agenti in borghese e la donna – 30 anni – è stata identificata. Per lei è scatta la sanzione di 100 euro ‘per aver tenuto una condotta idonea a compromettere il decoro dei luoghi, importunando e tentando di adescare due agenti intenti ad effettuare dei servizi di pattugliamento in abiti civili’. Nei confronti della 30enne, inoltre, è stato emesso un ordine di allontanamento dal comune di Bastia Umbra con divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.

Condividi questo articolo su