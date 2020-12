Scende le scale e lo stalker le salta addosso

Si è rifugiata all’interno di un ascensore, quindi ha chiamato i carabinieri per uscire da una brutta situazione. Disavventura nel tardo pomeriggio di lunedì per una 38enne di Umbertide, da tempo domiciliata a Roma per motivi di lavoro: l’ex ha tentato di aggredirla dopo aver più volte bussato alla sua porta di casa in zona Tiburtina, in via Vacuna. L’uomo, un 45enne con precedenti, è stato arrestato.

In manette



L’uomo si è nascosto nell’androne del palazzo in attesa che uscisse l’ex e quando la vittima è scesa dall’appartamento le è saltata addosso. Sul posto sono arrivate le pattuglie della stazione carabinieri Roma Prenestina e del nucleo radiomobile del gruppo di Roma: il 45enne, romano, si è dato alla fuga in strada ma è stato subito bloccato. In seguito la 38enne umbra ha raccontato che non si trattava di un episodio sporadico: già in passato aveva sporto denuncia – a fine novembre – dopo un’altra aggressione. Lo stalker si trova ora nel carcere di Frosinone. Dovrà rispondere di atti persecutori.