Terni, Lucia Lucarini: Distintivo dello sport per l’Universiade 2019

Diploma e Distintivo dello sport con ‘stella d’argento’ per il 2019 grazie al secondo posto individuale conquistato – la migliore delle italiane in quella circostanza – alla XXX° Universiade in Campania. A riceverli dall’ufficio sport, delegazione Cism e attività paralimpica dello Stato Maggiore della Difesa è la 22enne sciabolatrice ternana Lucia Lucarini, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Rosse e con un palmarés ricco di successi internazionali e nazionali a livello giovanile: la consegna è prevista per la festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, il 4 dicembre.

L’ORO A SQUADRE ALLE UNIVERSIADI 2019

L’ARGENTO INDIVIDUALE, LA MIGLIORE DELLE ITALIANE

Di cosa si tratta

Il Distintivo dello sport è concessa dal Capo di Stato maggiore della Difesa agli sportivi appartenenti alle forze armate italiane che si sono messi in evidenza nella loro attività. La comunicazione per la Lucarini è partita dal Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo.