Una splendida medaglia d’argento arricchisce il palmarès della spadista Elena Ferracuti, atleta del Circolo Scherma Terni, che ha brillato nella quarta giornata di gare di scherma alla 32° edizione dell’Universiade, in corso ad Essen (Germania). Ferracuti ha fatto parte della squadra azzurra di spada femminile insieme a Vittoria Siletti, Eleonora Orso e Carola Maccagno, «protagoniste – riporta una nota del Circolo Scherma Terni – di una gara esaltante culminata con il secondo gradino del podio».

«Il quartetto italiano – prosegue la nota del circolo ternano – è entrato di diritto nel tabellone degli ottavi, dove ha superato l’Estonia con il punteggio di 35-28. Nei quarti, l’incontro con la Germania ha visto una grande prestazione delle azzurre, che si sono imposte 45-34 grazie anche a un contributo determinante di Elena Ferracuti. La schermitrice ternana ha gestito con intelligenza e lucidità i momenti decisivi, mantenendo alto il ritmo e il punteggio della squadra. In semifinale, l’Italia ha affrontato la Svizzera in un match combattuto, ma controllato con autorevolezza dalle azzurre, che hanno chiuso 45-32 staccando il pass per la finale e assicurandosi una medaglia. Finale intensa contro la forte squadra francese: le italiane hanno lottato fino all’ultima stoccata, cedendo solo per tre punti (42-45) alle transalpine. Un argento che vale oro, considerando il livello della competizione e la qualità delle avversarie. Per Elena Ferracuti – conclude il CST – si tratta dell’ennesima soddisfazione di una stagione brillante. Già nella gara individuale, la schermitrice umbra si era distinta come la migliore tra le italiane, chiudendo al sedicesimo posto assoluto». «Siamo molto contenti di questo risultato – commenta il maestro Alessandro Bartoli –. Elena ha disputato una gara solida, dimostrando personalità e maturità. Questo argento è un premio meritato per il lavoro svolto durante tutta la stagione».