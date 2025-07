Aggiornamento ore 9.10 – Da quanto si apprende i due feriti sono un 40enne di Riccione ed una 55enne di Bellaria, entrambi ricoverati all’ospedale di Perugia: il primo nel reparto di ortopedia con politrauma e la seconda presso la medicina del ‘Santa Maria della Misericordia’. L’intervento ha rappresentato il primo volo notturno in assoluto per l’elisoccorso Nibbio: un passo avanti ora tangibile verso un’efficienza ancora maggiore del sistema sanitario umbro, in particolare dell’emergenza-urgenza.

Ancora un grave incidente stradale lungo la ‘Pian d’Assino’ (strada statale 219) nel territorio comunale di Gubbio. È avvenuto alle prime ore di mercoledì 30 luglio, intorno alle 3.30, all’altezza dello svincolo di Torre Calzolari ed ha visto coinvolti un’autovettura e un autoarticolato. Il bilancio riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, sul posto con personale del distaccamento di Gubbio, è di due feriti gravi, estratti dalle lamiere e consegnati alle cure del 118. Intervenuto anche l’elisoccorso NIbbio in volo notturno. Sul posto, oltre ai sanitari ed ai vigili del fuoco, si sono portati gli operatori di Anas e le forze dell’ordine per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

FOTO