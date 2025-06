Un motociclista di 62 anni – 63 ne avrebbe compiuti il prossimo agosto – residente a Foligno, ha perso la vita nella tarda mattinata di sabato 1° giugno in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 209, nel territorio comunale di Pieve Torina, in provincia di Macerata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, lo schianto si è verificato nei pressi dell’incrocio per la frazione Appennino. La moto condotta dall’uomo si è scontrata con un’auto, in circostanze ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo: il centauro è stato sbalzato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare.

La vittima è Domenico Merli, agente di commercio nel settore alimentare, molto conosciuto nella zona di Foligno. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno potuto soltanto constatare il decesso. Oltre al personale medico, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i militari dell’Arma per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.