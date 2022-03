Scia luminosa in cielo: è un bolide. Visto anche in Umbria

L’ultimo evento del genere si era registrato nel novembre 2020. A distanza di un anno e mezzo in gran parte del centro Italia – lo riportano diversi portali, tra i quali inmeteo.net – è stato avvistato un bolide poco prima delle 20 di sabato sera: in merito alla scia luminosa sono arrivate segnalazione anche dall’Umbria: «È stata causata – viene spiegato in merito – dal passaggio di un meteoroide (frammento di materiale roccioso o metallico) a distanza relativamente vicina al nostro pianeta». L’oggetto infuocato ha illuminato il cielo per pochi secondi (QUI il video pubblicato da Il Corriere della Sera riguardante l’area di Forlì-Cesena).

